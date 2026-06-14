В шести городах России сняли ограничения на полёты

Как ранее писал Life.ru, всего за несколько часов до этого российские средства противовоздушной обороны очередную массовую атаку дронов. С 14:00 до 21:00 мск 14 июня ПВО уничтожила 104 украинских беспилотника самолётного типа. Дроны летели на десятки регионов: от Белгородской и Брянской областей до Московского региона, Краснодарского края, Крыма и даже над акваториями Азовского и Чёрного морей.