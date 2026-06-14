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Деруло исполнил ИИ-кавер на «Седую ночь» на концерте в Москве

Этот кавер создал российский работник сферы туризма Август Септемберов с помощью искусственного интеллекта.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло исполнил ИИ-кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова на концерте на «ЦСКА-Арене», передает корреспондент ТАСС.

Ранее видеоролик, созданный ИИ, на котором американский рэпер Kanye West исполняет кавер на английском языке на песню «Седая ночь», стал популярным среди пользователей в России и за рубежом.

Сам кавер занял первое место в мировом топе сервиса Shazam. По сообщениям СМИ, ролик создал российский работник сферы туризма без музыкального образования Август Септемберов.