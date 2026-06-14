Эксперт Белянчикова: Банк России ужесточает правила кредитования с 1 июля

С 1 июля 2026 года к самозаявленному доходу, который клиент указывает в анкете без подтверждения, будет применяться дисконт 10 процентов — банк сможет учесть только 90 процентов от заявленной суммы. При этом она не должна превышать среднедушевой доход по региону согласно данным Росстата.