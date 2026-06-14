Эксперт Белянчикова: Банк России ужесточает правила кредитования с 1 июля

Банк России продолжает ужесточать правила кредитования. О том, какие документы понадобятся с 1 июля и что будет с самозаявленным доходом, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
— Уже сейчас в расчет идут только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возвраты долгов, разовые продажи — все это больше не повышает кредитный лимит, — объяснила эксперт.
С 1 июля 2026 года к самозаявленному доходу, который клиент указывает в анкете без подтверждения, будет применяться дисконт 10 процентов — банк сможет учесть только 90 процентов от заявленной суммы. При этом она не должна превышать среднедушевой доход по региону согласно данным Росстата.
С 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью: неподтвержденные доходы перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредит. Эксперт посоветовала заемщикам заранее просчитать возможность подтвердить доходы документально, говорится в сообщении.
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