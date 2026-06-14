В Женеве масштабные протесты антиглобалистов против саммита G7 переросли в беспорядки

Сообщается, что устраивает акты вандализма и провоцирует столкновения с полицией группа людей в чёрной одежде, их численность составляет порядка 600 человек. Эти люди присоединились к демонстрантам, которые проводили согласованную с властями города акцию. Всего в акции участвовали около 20 тысяч человек.
Полиция применила слезоточивый газ после того, как участники беспорядков забросали полицейских петардами, а также досками и выломанными из мостовой булыжниками.
Протестующие поджигали машины, громили офисы и рекламные щиты. В числе прочих пострадали офисы международных организаций и компаний.
Напомним, саммит G7 пройдет во французском Эвиане с 15 по 17 июня.
При этом аналитики говорят о возможном серьёзном скандале на саммите «Большой семёрки». Он может быть вызван предположительным присутствием там Владимира Зеленского. Причиной названы непростые отношения главаря киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, что делает ситуацию «взрывоопасной».
Тем временем президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в воскресенье 14 июня. О чем говорили Путин и Трамп, что это значит для России, наших успехов на передовой и возможного мира, читайте здесь на KP.RU.