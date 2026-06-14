В Женеве масштабные протесты антиглобалистов против саммита G7 переросли в беспорядки

Сообщается, что устраивает акты вандализма и провоцирует столкновения с полицией группа людей в чёрной одежде, их численность составляет порядка 600 человек. Эти люди присоединились к демонстрантам, которые проводили согласованную с властями города акцию. Всего в акции участвовали около 20 тысяч человек.