Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Женеве масштабные протесты антиглобалистов против саммита G7 переросли в беспорядки

Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Женеве против саммита G7.

Источник: Комсомольская правда

Протесты антиглобалистов в Женеве против саммита Группы семи (G7) вышла из-под контроля и переросла в беспорядки. Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что устраивает акты вандализма и провоцирует столкновения с полицией группа людей в чёрной одежде, их численность составляет порядка 600 человек. Эти люди присоединились к демонстрантам, которые проводили согласованную с властями города акцию. Всего в акции участвовали около 20 тысяч человек.

Полиция применила слезоточивый газ после того, как участники беспорядков забросали полицейских петардами, а также досками и выломанными из мостовой булыжниками.

Протестующие поджигали машины, громили офисы и рекламные щиты. В числе прочих пострадали офисы международных организаций и компаний.

Напомним, саммит G7 пройдет во французском Эвиане с 15 по 17 июня.

При этом аналитики говорят о возможном серьёзном скандале на саммите «Большой семёрки». Он может быть вызван предположительным присутствием там Владимира Зеленского. Причиной названы непростые отношения главаря киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, что делает ситуацию «взрывоопасной».

Тем временем президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в воскресенье 14 июня. О чем говорили Путин и Трамп, что это значит для России, наших успехов на передовой и возможного мира, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше