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Пробки образовались на трассах Нижегородской области в завершении выходных

Самые ощутимые заторы наблюдались на федеральной трассе М-7.

Пробки возникли на подъездах к областному центру вечером в воскресенье, 14 июня.

Судя по сервису Яндекс. Карты, локальные заторы традиционно наблюдались в районе Лукина и посёлка Большое Козино в сторону Нижнего Новгорода. Были также пробки в Борском округе в направлении областного центра — в районе Рекшина, а также возле Тайнова.

Но самые протяжённые заторы регистрировались на федеральной трассе М-7 «Волга» в сторону Кстова. Очевидцы сообщали об аварии, но и после её устранения движение на участке было крайне напряжённым.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде перекрывали автомобильное движение возле Совкомбанк Арены в связи с концертом на стадионе.