Пробки образовались на трассах Нижегородской области в завершении выходных

Судя по сервису Яндекс. Карты, локальные заторы традиционно наблюдались в районе Лукина и посёлка Большое Козино в сторону Нижнего Новгорода. Были также пробки в Борском округе в направлении областного центра — в районе Рекшина, а также возле Тайнова.