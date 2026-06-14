Пробки образовались на трассах Нижегородской области в завершении выходных

Пробки возникли на подъездах к областному центру вечером в воскресенье, 14 июня.
Судя по сервису Яндекс. Карты, локальные заторы традиционно наблюдались в районе Лукина и посёлка Большое Козино в сторону Нижнего Новгорода. Были также пробки в Борском округе в направлении областного центра — в районе Рекшина, а также возле Тайнова.
Но самые протяжённые заторы регистрировались на федеральной трассе М-7 «Волга» в сторону Кстова. Очевидцы сообщали об аварии, но и после её устранения движение на участке было крайне напряжённым.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде перекрывали автомобильное движение возле Совкомбанк Арены в связи с концертом на стадионе.