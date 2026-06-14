От собак до бабушек на час: что россияне теперь берут напрокат

Спрос на аренду вещей увеличился в России на четверть за первые шесть месяцев 2026 года. «Вечерняя Москва» отправилась в интернет-сервисы на поиски необычных объявлений.
В аренду вам готовы сдать абсолютно все. Начиная от банальных платьев, фотокамер и велосипедов, заканчивая… собаками и кошками. Например, москвич Мстислав Борисов сдает в аренду свою собаку по кличке Боб. Согласно информации в объявлении, американский булли не дружит с большими кобелями и кошками. А вот детей и взрослых очень любит. Единственный недостаток — может оставить после себя слюни, которые невозможно отстирать.
— Люди арендуют животное, потому что хотят погулять, поиграть с собакой. В общем, узнать все прелести владения подобным чудом животного мира! — рассказывает «Вечерней Москве» Мстислав Борисов. — А еще хотят показать детям, насколько это большая ответственность. Также узнать все нюансы общения и воспитания собаки.
По словам маркетолога Елены Наумовой, люди буквально создали эпоху «жизни в аренду», когда можно взять напрокат не только квартиру или машину, но и готовую атмосферу для фотосессии, собаку для прогулки, букет для красивого кадра, любой декор для мероприятия.
— Это связано с тем, что человеку важно быстро получить впечатление или ощущение, но без долгих обязательств и расходов, — заключила эксперт.
Елена Наумова, маркетолог, медиапродюсер:
— Такие объявления хорошо отражают тренд сегодняшнего времени, когда люди не хотят или не могут полноценно владеть вещью. И одновременно с развитием интернет-сервиса стало возможным временно попользоваться чем-то, ощутить «пробную» эмоцию или новый опыт. Сегодня благодаря аренде можно испытать различные сценарии жизни. А также создать какой-то вирусный контент без больших затрат.
И это тоже сдается.
Для создания эффектных фото можно арендовать амурского полоза. Минимальная цена зa фотосессию c одной змеей — 500 рублей. По описанию рептилия добрая и нежная, ручная и совсем неагрессивная. Правда, в объявлении указано, что змея может… чихнуть. Пугаться этого не стоит. В 2025 году в России начали сдавать в аренду дедушек и бабушек. Они выполняют роль няни и источника заботы для взрослого человека. Один час аренды бабушки обойдется минимум в 700 рублей. Если искать человека с большим опытом или, например, хорошим владением кулинарными навыками, то стоимость такой услуги может достигать 5000 рублей в час. На площадках для публикации объявлений можно арендовать тюки соломы, сена за 290 рублей за штуку. Можно провести тематическую фотосессию или, например, воссоздать атмосферу сельской романтики. Главное, чтобы реквизит не унесло ветром, а то новую траву придется косить самому.
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