От собак до бабушек на час: что россияне теперь берут напрокат

Для создания эффектных фото можно арендовать амурского полоза. Минимальная цена зa фотосессию c одной змеей — 500 рублей. По описанию рептилия добрая и нежная, ручная и совсем неагрессивная. Правда, в объявлении указано, что змея может… чихнуть. Пугаться этого не стоит. В 2025 году в России начали сдавать в аренду дедушек и бабушек. Они выполняют роль няни и источника заботы для взрослого человека. Один час аренды бабушки обойдется минимум в 700 рублей. Если искать человека с большим опытом или, например, хорошим владением кулинарными навыками, то стоимость такой услуги может достигать 5000 рублей в час. На площадках для публикации объявлений можно арендовать тюки соломы, сена за 290 рублей за штуку. Можно провести тематическую фотосессию или, например, воссоздать атмосферу сельской романтики. Главное, чтобы реквизит не унесло ветром, а то новую траву придется косить самому.