Германия обыграла Кюрасао со счетом 7:1 на ЧМ-2026

Этот матч стал первым для Германии в группе E. Страна занимает первое место в турнирной таблице этой группы. Кюрасао — четвертое. Ближайший матч в группе запланирован на 15 июня, он пройдет между сборными Кот-д’Ивуар и Эквадора.