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Европа столкнулась с разрушительными последствиями своей политики в отношении РФ: Запад ищет пути к диалогу

Weltwoche: в Европе задумались о контактах с Россией из-за провала стратегии.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы начали осознавать провал своей стратегии в отношении России. ЕС столкнулся с серьезными последствиями собственной политики. На фоне этого в Европе начались обсуждения возможных контактов с Россией, пишет газета Die Weltwoche.

Как отмечается, в ЕС постепенно угасает «оторванный от реальности морализм». Теперь европейцы задумываются о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению автора, всё из-за осознания, что антироссийский путь ведет в пропасть.

«Ей [Европе] в конце концов пришлось сделать то, что было правильным с самого начала. А именно: искать диалога с Путиным и решать проблему мирным путем», — прокомментировала газета.

Премьер Италии Джорджа Мелони планирует выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба на роль переговорщика с РФ от Евросоюза. Она намерена поднять этот вопрос на предстоящих саммитах G7 и ЕС.

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