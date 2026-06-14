В Москве прошел концерт американского артиста Джейсона Деруло

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло выступил на «ЦСКА-Арене» в Москве. Концерт прошел при полном зале, а зрители на протяжении вечера подпевали артисту, танцевали и встречали его выступления громкими овациями, передает корреспондент ТАСС.
В программу концерта вошли известные композиции артиста, включая Wiggle, Swalla, Whatcha Say, Sexy For Me, Komasava, Tip Toe, It Girl, Savage Love, In My Head и другие композиции. Артист также исполнил ИИ-кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Во время исполнения многих песен зрители вставали со своих мест, танцевали и скандировали имя исполнителя.
Во время концерта певец неоднократно приветствовал Москву и Россию, благодарил публику за теплый прием и признавался, что давно мечтал вновь вернуться в российскую столицу после своего предыдущего визита. "Я так счастлив быть здесь с вами, прошло слишком много времени с того момента, когда я был здесь в последний раз. Это было лучшее время в моей жизни, и с тех пор, как я уехал, я только и мечтал вернуться. И пусть я буду первым, кто поприветствует вас на мировом туре The Last Dance World Tour, — сказал Деруло со сцены, после чего исполнил один из своих ранних хитов Whatcha Say.
Одним из главных событий вечера стала мировая премьера новой композиции Chico. Перед ее исполнением артист подчеркнул, что ранее нигде не представлял эту песню публике вживую. Также вместе с Деруло на сцену вышел французский танцевальный дуэт Les Twins.
В свой прошлый визит в сентябре 2025 года артист вышел на сцену под песню «Матушка-земля», повторил скандальный номер Егора Крида с танцовщицей, представил свою новую песню Who Hurt You. Как и в прошлом году, вместе с ним — танцевальный дуэт Les Twins из Франции. Певец тогда сказал, что чувствует себя как дома, и пообещал вернуться в Москву.
За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более 1 млрд просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.