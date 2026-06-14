В Москве прошел концерт американского артиста Джейсона Деруло

Во время концерта певец неоднократно приветствовал Москву и Россию, благодарил публику за теплый прием и признавался, что давно мечтал вновь вернуться в российскую столицу после своего предыдущего визита. "Я так счастлив быть здесь с вами, прошло слишком много времени с того момента, когда я был здесь в последний раз. Это было лучшее время в моей жизни, и с тех пор, как я уехал, я только и мечтал вернуться. И пусть я буду первым, кто поприветствует вас на мировом туре The Last Dance World Tour, — сказал Деруло со сцены, после чего исполнил один из своих ранних хитов Whatcha Say.