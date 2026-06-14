Сборная Германии обогнала бразильцев по количеству голов в истории ЧМ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Германии обогнала команду Бразилии по количеству забитых мячей за всю историю чемпионатов мира по футболу после победы над командой Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа.
В активе немцев стало 239 забитых мячей (в сумме у команд ФРГ и Германии). У сборной Бразилии 238 голов.
Сборная Германии выходила в финальную часть чемпионатов мира 21 раз и является четырехкратным обладателем трофея. Бразильцы принимали участия во всех 23 турнирах. Команда пять раз становилась чемпионом мира и является рекордсменом по этому показателю.