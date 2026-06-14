В ДРК заявили, что число умерших от Эболы превысило 180

Никогда с момента начала нынешней вспышки Эболы не было зарегистрировано столь значительного увеличения числа инфицированных и умерших от нее — за прошедшие сутки умерли 32 человека, 72 заболели. Заболевшие Эболой выявлены в еще двух районах провинций Итури и Северное Киву.