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В РФ ограничили вылеты в аэропорты Ирана: воздушное пространство будут использовать по особому графику

Росавиация: вылеты из России в аэропорты Ирана будут запрещены в ночное время.

Источник: Комсомольская правда

Россияне не смогут добраться до аэропортов Ирана в ночное время. По информации Росавиации, вылеты ограничены до 24 июня. Соответствующие данные опубликовали на канале ведомства в «Макс».

Теперь с 11:01 до 22:59 решение о полетах в иранские аэропорты будут принимать на основе оценки рисков. Перевозчики должны учитывать рекомендации Международной организации гражданской авиации.

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — уведомили в Росавиации.

Между Вашингтоном и Тегераном ожидается подписание мирной сделки. Стороны планируют заключить соглашение в ближайшее время. Иран в рамках договоренности согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, заявляет Fox News.

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