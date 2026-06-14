В РФ ограничили вылеты в аэропорты Ирана: воздушное пространство будут использовать по особому графику

Россияне не смогут добраться до аэропортов Ирана в ночное время. По информации Росавиации, вылеты ограничены до 24 июня. Соответствующие данные опубликовали на канале ведомства в «Макс».
Теперь с 11:01 до 22:59 решение о полетах в иранские аэропорты будут принимать на основе оценки рисков. Перевозчики должны учитывать рекомендации Международной организации гражданской авиации.
«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — уведомили в Росавиации.
Между Вашингтоном и Тегераном ожидается подписание мирной сделки. Стороны планируют заключить соглашение в ближайшее время. Иран в рамках договоренности согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, заявляет Fox News.