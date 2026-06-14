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Пять округов Херсонщины остаются без электричества

Речь идет о частичном отсутствии электроэнергии в Скадовском, Чаплынском и Каховском округах и полном — в Алешкинском и Голопристанском.

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Подача электричества еще не возобновлена в пяти округах Херсонской области.

В ночь на 14 июня в «Херсонэнерго» сообщали, что все 14 округов региона обесточены.

«Херсонэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК» информирует! 14.06.2026 г. (сегодня) аварийно до устранения остаются обесточены такие муниципальные округа: Скадовский МО (частично), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (частично), Каховский МО (частично)", — сказано в сообщении.

По данным компании, специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.