Замок-отель российских предпринимателей в Германии продают за 11 миллионов евро

Исторический замок-отель Wolfsbrunnen в коммуне Майнхард (федеральная земля Гессен), принадлежащий российским предпринимателям, выставлен на продажу более чем за 11 миллионов евро. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила газета Bild.
По информации издания, поместье является одним из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Германии. На территории парка площадью 84 тысячи квадратных метров работает отель на 53 номера, ресторан с сигарным салоном, бар, винный погреб, библиотека, спа-зона и вертолетная площадка.
Замок был построен в 1904—1907 годах. В 2009 году его приобрела супружеская пара из России — Ирина Клочкова и Андрей Трубицин — примерно за три миллиона евро. До 2015 года они инвестировали в реконструкцию, превратив здание в четырехзвездочный отель.
Теперь замок выставлен на продажу на платформе Immobilienscout24. Процесс продажи сопровождает нынешний директор отеля по просьбе владельцев, передает ТАСС.
Ранее объединение десяти итальянских муниципалитетов вблизи провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за один евро, чтобы вернуть жизнь в горные районы страны и остановить отток населения. В офисы союза поступили 78 официальных предложений о покупке, из них девять — из-за границы и пять — от иностранных граждан, которые живут на территории Италии.