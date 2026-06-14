Замок-отель российских предпринимателей в Германии продают за 11 миллионов евро

Ранее объединение десяти итальянских муниципалитетов вблизи провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за один евро, чтобы вернуть жизнь в горные районы страны и остановить отток населения. В офисы союза поступили 78 официальных предложений о покупке, из них девять — из-за границы и пять — от иностранных граждан, которые живут на территории Италии.