В БСМП спасли 70-летнего пациента с желудочным кровотечением и сердечной недостаточностью

Калининградские врачи спасли 70-летнего пациента, поступившего в БСМП в крайне тяжелом состоянии. Мужчине помогли преодолеть тяжелую сердечную недостаточность, осложнения со стороны легких и почек и вернуться к самостоятельной жизни.
Как сообщает официальный телеграм-канал Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, за жизнь пациента (он поступил в кардиологическое отделение БСМП по линии скорой медицинской помощи еще в январе 2026 года) врачи боролись более двух месяцев.
«Состояние пациента было крайне тяжелым. У него диагностировали желудочное кровотечение, декомпенсированную сердечную недостаточность и ряд сопутствующих заболеваний, — уточнили в больнице. — По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии Николая Свиридова, на протяжении многих лет пациент страдал одышкой и сердечной недостаточностью, регулярно наблюдался у специалистов по месту жительства».
Николай Свиридов также рассказал, что у 70-летнего Александра Юрьевича были выраженные отеки нижних конечностей и признаками хронической сердечной недостаточности.
«Несмотря на развитие медицинских технологий, такие состояния по-прежнему остаются сложными для диагностики, особенно на догоспитальном этапе. Стандартные исследования не всегда позволяют своевременно выявить проблему, — добавил Свиридов. — На момент госпитализации вес пациента составлял около 170 килограммов. Значительная часть этой массы была связана с задержкой жидкости, которая накапливалась в организме в течение нескольких месяцев из-за выраженных нарушений водного баланса. Лечение давалось непросто. Сказывались возраст пациента, тяжелый коморбидный фон и общее состояние организма. После проведенной терапии и выведения лишней жидкости его вес снизился почти на 70 килограммов. При переводе в профильное отделение он весил менее 100 килограммов и приблизился к своему физиологическому, так называемому сухому весу».
Врачи отметили, что к моменту поступления мужчина практически не мог самостоятельно передвигаться и испытывал серьезные трудности с дыханием. На фоне основного заболевания развились пневмония, нарушения функции почек, трофические изменения кожных покровов. Врачи диагностировали полиорганную дисфункцию — состояние, при котором одновременно страдают несколько жизненно важных органов и систем.
«Риск неблагоприятного исхода в таких случаях очень высок, — продолжил врач. — Для лечения потребовалась огромная работа целой команды специалистов. Мы неоднократно корректировали терапию, подбирали антибактериальное лечение, боролись с рецидивирующей пневмонией, компенсировали сердечную недостаточность и артериальную гипертензию. Большую роль сыграли физиотерапия, лечебная физкультура и психологическая поддержка пациента. Мы старались поддерживать его морально, организовывали встречи с родственниками, чтобы сохранить у него мотивацию к выздоровлению».
В отделении реанимации пациент провел три недели. После стабилизации состояния его перевели в кардиологическое отделение. Всего лечение в стационаре продолжалось более двух месяцев.
Дочь пациента Екатерина (она врач-неонатолог и врач ультразвуковой диагностики) рассказала, что регулярно навещала папу и общалась с его лечащим врачом.
«Доктор подробно рассказывал о его состоянии и лечении. Были периоды улучшения и ухудшения, но благодаря грамотной терапии ситуацию удавалось контролировать. Несколько дней папа находился на искусственной вентиляции легких из-за тяжелых проблем с дыханием. Сегодня папа самостоятельно ходит, может спускаться по лестнице с четвертого этажа. По состоянию сердца отмечается положительная динамика. Конечно, в восстановлении участвовали многие специалисты, но основная заслуга принадлежит отделению реанимации БСМП. Доктор Свиридов и его коллектив буквально поставили его на ноги», — подчеркнула Екатерина.