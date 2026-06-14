В БСМП спасли 70-летнего пациента с желудочным кровотечением и сердечной недостаточностью

«Несмотря на развитие медицинских технологий, такие состояния по-прежнему остаются сложными для диагностики, особенно на догоспитальном этапе. Стандартные исследования не всегда позволяют своевременно выявить проблему, — добавил Свиридов. — На момент госпитализации вес пациента составлял около 170 килограммов. Значительная часть этой массы была связана с задержкой жидкости, которая накапливалась в организме в течение нескольких месяцев из-за выраженных нарушений водного баланса. Лечение давалось непросто. Сказывались возраст пациента, тяжелый коморбидный фон и общее состояние организма. После проведенной терапии и выведения лишней жидкости его вес снизился почти на 70 килограммов. При переводе в профильное отделение он весил менее 100 килограммов и приблизился к своему физиологическому, так называемому сухому весу».