Бутман и Безруков представили постановку по мотивам «Слова о полку Игореве»

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Завершающий концерт V Международного Московского джазового фестиваля состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Московский джазовый оркестр представил театрально-музыкальную постановку по мотивам «Слова о полку Игореве» с участием народного артиста России Сергея Безрукова, передает корреспондент ТАСС.
«Музыкальной основой постановки стала сюита “Русь” Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского из альбома Оркестра “Образы. Мусоргский и Бородин”. У нас получилась композиция, в которой огромное количество импровизации, музыки, которую мы все знаем и любим, и постановка создана, как мне кажется, с большим вкусом и пиететом к произведению, а наша дружба с Сергеем Безруковым дала новый импульс», — сказал журналистам народный артист России, джазмен Игорь Бутман.
Он добавил, что композиция появилась еще в 2019-м, а через пять лет джазовая сюита вошла в альбом «Образы. Мусоргский и Бородин» в исполнении Московского джазового оркестра. Впервые монументальная музыка соединилась с поэтическим текстом героического эпоса.
«Я очень люблю музыку, поэтому для меня эта постановка вполне органична, поэтому считаю, что нужно смело браться за разные эксперименты, творческая жизнь всегда связана с экспериментом. Сегодня такой мы ставим на джазовом фестивале, и я рад принимать в этом участие. А с Игорем мы знакомы давно, так что наконец встретились на сцене. Думаю, это не последний раз», — поделился Безруков. Артист добавил, что особое внимание он уделил «Плачу Ярославны». «Мне хотелось передать этот фрагмент очень пронзительно, щемяще, тонко, по-настоящему, с душой», — обратил внимание он.
Бутман выступил с сольной партией на саксофоне, за фортепиано был Олег Аккуратов, контрабас — в руках Николая Затолочного, барабаны — Эдуарда Зизака. Трубачи — Григор Паносян и Владислав Северов, альт-саксофон — Илья Морозов, баритон-саксофон — Константин Бойцов, тромбон — Алексей Карпенко и ряд других исполнителей.
О фестивале.
V Международный Московский джазовый фестиваль проходил в Москве с 8 по 14 июня. В программу вошли концерты российских и зарубежных артистов, образовательные проекты и VIII Международный форум Jazz Across Borders.
В рамках фестиваля также прошли выступления российских и зарубежных джазовых коллективов, концерты на открытых площадках Москвы, фотовыставка на Никитском бульваре и специальные экскурсии «Москва в ритме джаза». Одной из площадок фестиваля впервые стала сцена проекта «Театральный бульвар» в Парке Горького.