Бутман и Безруков представили постановку по мотивам «Слова о полку Игореве»

«Я очень люблю музыку, поэтому для меня эта постановка вполне органична, поэтому считаю, что нужно смело браться за разные эксперименты, творческая жизнь всегда связана с экспериментом. Сегодня такой мы ставим на джазовом фестивале, и я рад принимать в этом участие. А с Игорем мы знакомы давно, так что наконец встретились на сцене. Думаю, это не последний раз», — поделился Безруков. Артист добавил, что особое внимание он уделил «Плачу Ярославны». «Мне хотелось передать этот фрагмент очень пронзительно, щемяще, тонко, по-настоящему, с душой», — обратил внимание он.