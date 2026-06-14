Умерла актриса из «Кухни» и «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Плетнева

Актриса Татьяна Плетнева скончалась в возрасте 48 лет. О смерти артистки сообщил режиссер Марат Никитин.
«Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений», — отметил режиссер.
За время своей профессиональной деятельности Плетнева сыграла более 180 ролей, оставив яркий след в кино. Ее талант зрители могли оценить в таких популярных сериалах и фильмах, как «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в недавних проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».
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