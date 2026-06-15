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Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут до 30%: мнение эксперта

Как не лишиться денег из-за долга по ЖКХ.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2026 году могут вырасти на 30%. Такой прогноз дал председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Рядовым обывателям эксперт советует готовиться к росту платежей уже сейчас. По данным майского прогноза Минэкономразвития, к 2029 году совокупная плата за коммуналку вырастет на 36%. Официальный предельный индекс повышения тарифов на 2026 год — 18%, однако в ряде регионов он уже превышен: где-то рост составил 19%, где-то 22%, а в Ставрополье — 46%. В прошлом году при заявленных 11% фактический рост составил 18%, — пишет МК.

«По сути государство превратило оплату услуг ЖКХ в своеобразную подать: сумма определяется сверху, аргументы граждан не учитываются, оспорить почти невозможно», — заявил Крохин.

Эксперт советует сократить потребление воды и электричества, оформить субсидию — она положена, если расходы на ЖКХ превышают 22% дохода семьи, — и регулярно проверять личный кабинет на «Госуслугах». С сентября в стране могут ввести электронные судебные приказы: деньги за долг спишут с карты без предупреждения, если вовремя не отследить уведомление.

Ранее сообщалось об отключении горячей воды с 15 июня в Волгограде.