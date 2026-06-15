Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут до 30%: мнение эксперта

Рядовым обывателям эксперт советует готовиться к росту платежей уже сейчас. По данным майского прогноза Минэкономразвития, к 2029 году совокупная плата за коммуналку вырастет на 36%. Официальный предельный индекс повышения тарифов на 2026 год — 18%, однако в ряде регионов он уже превышен: где-то рост составил 19%, где-то 22%, а в Ставрополье — 46%. В прошлом году при заявленных 11% фактический рост составил 18%, — пишет МК.