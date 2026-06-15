Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе отмечают день Никифора, или Никифоров день. Существует еще одно название Вьюн Зеленый, или Вьюнец. В указанный день проводились специальные обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. Самое главное — сплести венок из вьюна.
Что нельзя делать 15 июня.
Не следует планировать важные переговоры, сделки, соглашения. Это может грозить финансовыми потерями. Беременным женщинам не рекомендуется покупать воду, соки, лимонады. Подобное может привести к преждевременным родам.
Что можно делать 15 июня.
По традиции, в данный день проводили специальные обряды, которые посвящены молодоженам. А еще девушки плели венки из вьюна и украшали ими дома.
Согласно приметам, соловей, поющий всю ночь, указывает на теплую погоду. В том случае, если 15 июня ветер, то ждали дождя.
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