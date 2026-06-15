Что можно и нельзя делать в день Никифора 15 июня, который называют Вьюн Зеленый

Православная церковь 15 июня вспоминает святого Никифора исповедника. В народе отмечают день Никифора, или Никифоров день. Существует еще одно название Вьюн Зеленый, или Вьюнец. В указанный день проводились специальные обряды в честь молодоженов, которые играли свадьбы. Самое главное — сплести венок из вьюна.