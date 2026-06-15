Что можно, а что нельзя делать в Никифоров день 15 июня 2026 года

Повреждать кору деревьев и рубить лес. Любая ранка на дубе в этот день, по поверьям, может погубить дерево, а для человека обернуться болезнью или даже пожаром в доме. Нельзя даже просто прислоняться к дубу. Ссориться (особенно супругам). Новолуние делает людей эмоционально нестабильными, а народная молва гласит: если муж с женой поругаются 15 июня, конфликт затянется надолго и может привести к расставанию. Кризис в отношениях по годам: таблица опасных периодов и как их пережитьХодить к водоёмам и купаться. На Руси верили, что в этот день у воды хозяйничают русалки и могут утащить беззаботного пловца на дно. Даже мочить ноги считалось плохой приметой. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНачинать новые проекты, подписывать договоры и давать в долг. Энергия первого лунного дня и день Никифора не подходят для активных стартов. Всё начатое сегодня может «не взлететь». Деньги, одолженные 15 июня, могут не вернуться. Подметать и выносить мусор. Вместе с сором из дома можно «вымести» семейное благополучие, здоровье и удачу. Исключение — влажная уборка. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНосить чужую одежду или украшения. Примерив чужой наряд, можно принять на себя судьбу его хозяина со всеми долгами и несчастьями. Почему у меня ничего не получаетсяГоревать и ходить на кладбище. Предки верили, что оплакивание покойных в этот день заставит их часто приходить в ночных кошмарах. Что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти.