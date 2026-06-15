Что можно, а что нельзя делать в Никифоров день 15 июня 2026 года

Понедельник, 15 июня 2026 года, — это день, когда православные вспоминают святителя Никифора Исповедника, а народная мудрость велит присматриваться к дубам и березам. Дата получилась богатой на смыслы: это не только церковная память патриарха, жившего на рубеже VIII-IX веков, но и так называемый Никифор Дубодёр. Кроме того, на этот день выпадает новолуние, что накладывает свой отпечаток на энергетику.
Также 15 июня совершается память великомученика Иоанна Нового, Сочавского (покровителя торговцев), и празднуется Киево-Братская икона Божией Матери. По монастырскому уставу в этот день Петрова поста предписывается сухоядение: хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи и мёд. Горячая пища, масло и рыба под запретом.
В старину верили: в середине июня по погоде можно безошибочно предсказать, каким будет всё лето и даже осень. Поэтому сегодня стоит быть внимательнее к деталям.
Что можно делать 15 июня.
Присмотритесь к погоде для прогноза на лето. Это главное «можно» дня. Если 15 июня пасмурно и дождливо — ждите обилия грибов в лесах и богатого урожая ягод. Если солнце печет нещадно — лето будет жарким, но скудным на урожай. Туман, рассеявшийся после восхода, сулит ясный и благоприятный день. Сплетите венок из вьюнка или березовых веток (обряд на замужество). В народе этот день называли ещё Зелёным Вьюном или Вьюном Зелёным. Девушки плели венки с мыслями о любимом и носили их на голове весь день, чтобы привлечь женихов. Готовый венок убирали на чердак до зимы: если он не завянет, следующей весной жди сватов. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинИзбавьтесь от ненужных вещей. Новолуние — идеальное время для ревизии. Разобрать шкафы и выбросить сломанный хлам можно и нужно. Считается, что вместе со старыми вещами из дома уходит негативная энергия. Испеките каравай (если позволяет пост). Хозяйки на Руси обязательно ставили опару. Круглая выпечка, напоминающая солнце, символизирует семейное счастье и достаток. Угощать караваем нужно не только домашних, но и соседей, чтобы добро вернулось сторицей. Заготовьте дубовую кору. На Никифора Дубодёра начинается сокодвижение в дубах. Кору можно заготавливать только со старых деревьев (для лечения и выделки кож), но молодые дубки трогать нельзя.
Что строго нельзя делать 15 июня 2026.
Повреждать кору деревьев и рубить лес. Любая ранка на дубе в этот день, по поверьям, может погубить дерево, а для человека обернуться болезнью или даже пожаром в доме. Нельзя даже просто прислоняться к дубу. Ссориться (особенно супругам). Новолуние делает людей эмоционально нестабильными, а народная молва гласит: если муж с женой поругаются 15 июня, конфликт затянется надолго и может привести к расставанию. Кризис в отношениях по годам: таблица опасных периодов и как их пережитьХодить к водоёмам и купаться. На Руси верили, что в этот день у воды хозяйничают русалки и могут утащить беззаботного пловца на дно. Даже мочить ноги считалось плохой приметой. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНачинать новые проекты, подписывать договоры и давать в долг. Энергия первого лунного дня и день Никифора не подходят для активных стартов. Всё начатое сегодня может «не взлететь». Деньги, одолженные 15 июня, могут не вернуться. Подметать и выносить мусор. Вместе с сором из дома можно «вымести» семейное благополучие, здоровье и удачу. Исключение — влажная уборка. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНосить чужую одежду или украшения. Примерив чужой наряд, можно принять на себя судьбу его хозяина со всеми долгами и несчастьями. Почему у меня ничего не получаетсяГоревать и ходить на кладбище. Предки верили, что оплакивание покойных в этот день заставит их часто приходить в ночных кошмарах. Что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти.
Приметы на погоду 15 июня (Никифор Дубодёр).
Соловьиные трели: Если соловей заливается всю ночь напролёт — следующий день будет солнечным и тёплым.
Вороны: Карканье ворон предвещает прохладу и дождь. Ветер: Северный ветер — к засушливой погоде. Усиление ветра после затишья — к осадкам. Закат: Солнце вечером спряталось за тучи — жди ненастья. Розовый или золотистый закат — к теплу.
Именинники 15 июня: Александр, Алексей, Андрей, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никита, Никифор, Тимофей, Юлиания.
Этот день лучше провести тихо: помолиться, понаблюдать за природой и заняться планами, но не их активной реализацией. Берегите деревья и свои нервы.
Кто такой святитель Никифор Исповедник.
Святитель Никифор Исповедник, память которого Русская православная церковь совершает 15 июня, является одной из самых значительных фигур в истории Византийской империи и всего православного мира. Он жил на рубеже восьмого и девятого веков, в эпоху, которую историки церкви называют периодом иконоборческих гонений. Это было время, когда императорская власть вступила в жесткий конфликт с церковным преданием, пытаясь искоренить почитание святых икон. Святитель Никифор оказался в эпицентре этой бури, и его жизнь — это пример того, как высокое образование, государственная мудрость и глубокая вера соединяются в служении истине, даже если это служение ведет к ссылке и лишениям.
В отличие от многих святых, принявших мученическую смерть за несколько минут, Никифор Исповедник понес долгий, изнурительный крест изгнания и болезней. Именно за это Церковь называет его исповедником — человеком, который открыто исповедал свою веру перед лицом гонителя и претерпел страдания, но остался жив. Чтобы понять масштаб личности этого святого, необходимо погрузиться в исторический контекст Византии восьмого века.
Исторический контекст: Иконоборческая буря.
Восьмой и начало девятого века стали для Византийской империи временем тяжелых потрясений. Императоры-иконоборцы, начиная с Льва III Исавра, издавали указы об уничтожении святых икон. Формальным поводом для этого было ветхозаветное запрещение на изображение Бога, а также обвинения в адрес христиан в «идолопоклонстве». Реальными же причинами были политические и военные неудачи, которые императоры пытались списать на гнев Божий из-за неправильного почитания образов. Началось массовое уничтожение мозаик, фресок и икон. Монахов, отказывавшихся предавать святыни, бросали в темницы и казнили. Именно в эту жестокую эпоху формировалось мировоззрение будущего патриарха Никифора.
Происхождение и семья святого Никифора.
Святитель Никифор родился около 758 года в Константинополе, столице Византийской империи. Его семья была не просто благочестивой, но уже исповеднической. Отец Никифора, носивший имя Феодор, был православным христианином, который пострадал за свою верность иконам от императора-иконоборца Константина Копронима. Феодор был изгнан из столицы, лишен имущества и отправлен в ссылку. Мать Никифора, Евдокия, проявила не меньшую твердость духа: она последовала за мужем в изгнание, разделив с ним все тяготы скитаний, а после его кончины приняла монашеский постриг. Таким образом, с раннего детства Никифор впитывал атмосферу верности православию, видя перед собой живой пример родителей, которые не променяли истинную веру на спокойную жизнь при дворе. Этот семейный фон во многом предопределил его будущий путь как защитника иконопочитания.
Образование и путь при императорском дворе.
Несмотря на то, что семья подверглась гонениям, Никифор получил превосходное для своего времени образование. Источники свидетельствуют, что он отличался обширными знаниями в богословии, истории, риторике и философии. Его ум и способности были замечены, и в юности он поступил на службу к императорскому двору. Никифор занял должность советника при императоре Льве IV. Казалось бы, перед ним открывалась блестящая карьера царедворца, власть и почести. Однако, как отмечается в житии, даже находясь на самом верху государственной машины, Никифор вел скромный и воздержанный образ жизни. Он не прельстился роскошью и интригами, всегда отстаивая православные устои, особенно в вопросе почитания святых икон. Этот период его жизни показывает, что глубокое благочестие может сочетаться с активной общественной деятельностью.
VII Вселенский Собор и роль Никифора.
Ключевым событием в жизни церкви и в судьбе самого Никифора стал VII Вселенский Собор, который состоялся в городе Никея в 787 году. Этот Собор был созван для окончательного осуждения ереси иконоборчества и восстановления православного учения о почитании икон. На этом Соборе святые отцы определили, что иконе воздается не то же поклонение, которое принадлежит одному Богу, а почитательное, и что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу.
На этом важнейшем форуме Никифор, который на тот момент был еще мирянином, выступал не как богослов-любитель, а как официальный представитель императорской власти. Он принимал активное участие в заседаниях, демонстрируя глубокие богословские знания и непоколебимую решимость в защите святых икон. Участие в Соборе стало для Никифора точкой невозврата: он навсегда связал свою жизнь с защитой догматов веры.
Уход в монастырь и основание обители.
Сразу после окончания VII Вселенского Собора, который восстановил иконопочитание, Никифор принял решение, удивительное для светского чиновника высокого ранга. Он оставил государственную службу, отказавшись от карьеры и власти, и удалился от мирской суеты. Он уединился в обители, расположенной на берегу Босфора. Там он основал монастырь и возвел церковь. Этот поступок показывает глубину его духовного устремления: получив все, что мог дать мир (карьеру, уважение, богатство), он добровольно отказался от этого ради безмолвия и молитвы. В своем монастыре он совмещал строгий аскетический образ жизни с интенсивным интеллектуальным трудом, продолжая писать богословские труды и духовные размышления. Этот период уединения длился почти двадцать лет и закалил его дух для будущего патриаршего служения.
Избрание на Патриарший престол.
В 806 году, после кончины патриарха Тарасия, перед Церковью встал вопрос о выборе нового предстоятеля. Выбор пал на Никифора, который был известен своей мудростью, благочестием и твердостью в вере. Однако существовала одна каноническая проблема: Никифор был мирянином. Согласно церковным правилам, патриарх должен быть избран из числа епископата или, в крайнем случае, монахов, прошедших необходимые степени священства.
Чтобы разрешить это препятствие, Никифор спешно принял монашеский постриг. В течение нескольких дней он был последовательно рукоположен в чтеца, иподиакона, диакона, а затем и в пресвитера (священника). И уже в сане священника он был возведен на патриарший престол. Его восшествие на кафедру Константинопольских патриархов пришлось на праздник Пасхи. Это совпадение было глубоко символично: оно одновременно напоминало о крестных страданиях Христа и о радости Воскресения, словно предвещая Никифору его будущий крест ссылки и надежду на духовную победу.
Патриаршее служение и столкновение с ересью.
Патриаршество Никифора с самого начала было непростым. Империя переживала период относительного затишья в иконоборческих спорах, но тучи сгущались. В 813 году к власти пришел император Лев V Армянин. Этот правитель, будучи по военным соображениям сторонником жесткой централизации власти, увидел в иконопочитании угрозу своему авторитету. Вскоре после воцарения он разжег пламя иконоборческой ереси с новой силой.
Император потребовал от патриарха Никифора поддержки нового указа об уничтожении святых икон. Лев V Армянин пытался привлечь патриарха на свою сторону, уговаривал его, убеждал, но Никифор оставался непреклонен. Как верховный архипастырь, он открыто выступил в защиту иконопочитания. Он писал увещательные послания императору, произносил проповеди, в которых обличал ересь, и категорически отказался признавать незаконный собор, созванный по приказу Льва V. Патриарх отверг требование участвовать в диспутах с низложенными Церковью епископами-иконоборцами, заявив, что не может вступать в прения с теми, кто уже осужден Вселенским Собором.
Ссылка и исповеднический подвиг.
За свое неповиновение императорской власти Лев V Армянин подверг патриарха Никифора жестокой расправе. Император подписал указ о низложении патриарха, лишил его сана и сослал в ссылку. Это произошло в 815 году. Начались долгие годы изгнания. Сначала святителя отправили в монастырь Хрисополь, а затем — на остров Проконнис (в Мраморном море). Там, вдали от столицы и своей паствы, он провел целых тринадцать лет. Житие сообщает, что он претерпевал множество лишений и болезней, но до конца сохранил верность православию. Он не пошел на компромисс с ересью, не отказался от своих убеждений ради возвращения на кафедру и свободы. Именно за это долготерпение и мужество Церковь нарекла его исповедником. Патриарх Никифор скончался 2 июня 828 года, находясь в изгнании, так и не дождавшись оправдания при жизни.
Посмертное почитание и обретение мощей.
Однако справедливость восторжествовала после смерти гонителей. При следующем императоре, Михаиле II Травле, была объявлена амнистия для иконопочитателей. Новый правитель разрешил вернуться из ссылки, но Никифор, будучи уже тяжело больным и старым человеком, не стал возвращаться ко двору и вскоре отошел ко Господу. Истинное торжество наступило при императрице Феодоре, окончательно восстановившей иконопочитание в 847 году. В этот год нетленные мощи святителя Никифора были с торжеством перенесены в константинопольский Собор Святой Софии — главный храм всей Византийской империи. Позже святые мощи были перенесены в один из афонских монастырей, где они покоятся и по сей день, являясь источником исцелений и духовной поддержки для верующих.
Богословское наследие и значение для Церкви.
Святитель Никифор оставил после себя богатое духовное наследие. Согласно информации из епархиальных источников, он был выдающимся церковным деятелем своего времени, «украшением века и кафедры». Он написал многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания. Главные его сочинения посвящены, конечно, защите иконопочитания. Он оставил три «Апологии» в защиту икон, а также «Историю» (краткое летописание от смерти императора Льва IV до времен Михаила II), которая является ценным историческим источником. Его труды легли в основу догматической системы православной церкви в вопросе об образе и первообразе.
За что молятся святителю Никифору Исповеднику.
В современной православной традиции святитель Никифор Исповедник почитается как особый заступник перед Богом. Ему молятся о защите от клеветы и несправедливости, поскольку он сам был несправедливо осужден и сослан императором. Верующие обращаются к нему с просьбами о даровании твердости в вере и помощи в трудных жизненных обстоятельствах, когда необходимо отстоять свои убеждения. Кроме того, святитель Никифор считается небесным покровителем тех, кто пострадал за свои убеждения, кто претерпевает гонения на работе или в семье за правду и веру. Его житие служит напоминанием о том, что истина не измеряется сиюминутной властью, а верность Богу важнее всех земных титулов и благ. Память святителя Никифора Исповедника, которую Церковь совершает 15 июня, — это день встречи с человеком, который доказал, что кротость и образованность могут соседствовать с несгибаемой волей духа.