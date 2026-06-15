Анри в ярости: ФИФА запретила испанский язык на ЧМ в Мексике

Скандал разгорелся после матча Бразилия Марокко на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где встреча завершилась со счетом 1:1. Во время общения с прессой Хакими, выросший в Мадриде, спросил у организаторов: «Как мне отвечать на английском или испанском?». А Винисиус, более комфортно чувствующий себя на португальском или испанском, в итоге отвечал на португальском, заявив: «Я из Бразилии, буду говорить только на португальском». Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.