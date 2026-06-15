Анри в ярости: ФИФА запретила испанский язык на ЧМ в Мексике

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри пришел в ярость из-за правил ФИФА, ограничивающих использование испанского языка на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает испанское издание Cadena SER.
По данным СМИ, журналистам запрещают задавать вопросы на испанском языке на пресс-конференциях с участием неиспаноязычных команд из-за отсутствия переводчиков. Инциденты уже произошли на встречах с игроками сборных Марокко, Бразилии и Нидерландов Ашрафом Хакими, Винисиусом Жуниором и Френки де Йонгом, которые свободно владеют испанским.
«Это бессмысленно! Одной из стран-организаторов чемпионата мира является Мексика, а журналистам нельзя задавать вопросы на испанском? Это как сказать гонщикам Формулы-1 ехать без двигателя!» цитирует Анри Cadena SER.
Экс-футболист подчеркнул, что испанский язык не является каким-то малораспространенным диалектом. По его словам, на нем говорят десятки миллионов людей по всему миру. «Зачем создавать барьеры там, где их не должно быть? Вся эта история выглядит кошмарно. Выглядит так, будто ФИФА сначала заявляет о разнообразии, а вместо этого создает на пустом месте скандал», добавил Анри.
ФИФА, комментируя ситуацию, пояснила, что на каждой пресс-конференции доступны только те языки, которые запросили участвующие команды и тренеры. Для встреч неиспаноязычных сборных, например Бразилии и Марокко, работают переводчики с португальского, арабского, французского и английского. В организации подчеркнули, что испанский не запрещен полностью: он обслуживается на всех официальных мероприятиях с участием испаноязычных стран Испании, Мексики, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Эквадора и Парагвая.
Скандал разгорелся после матча Бразилия Марокко на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где встреча завершилась со счетом 1:1. Во время общения с прессой Хакими, выросший в Мадриде, спросил у организаторов: «Как мне отвечать на английском или испанском?». А Винисиус, более комфортно чувствующий себя на португальском или испанском, в итоге отвечал на португальском, заявив: «Я из Бразилии, буду говорить только на португальском». Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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