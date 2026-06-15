Всемирный день ветра и День кокер-спаниеля: какие праздники отмечают в России и мире 15 июня

15 июня в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день празднуют Всемирный день ветра, День кокер-спаниеля и Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
Всемирный день ветра.
Праздник посвящен развитию ветроэнергетики и ее роли в экологически чистом производстве энергии. Он был учрежден Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра, а со временем приобрел международный статус.
В этот день в разных странах проводят мероприятия, направленные на популяризацию энергии ветра: экскурсии на ветровые электростанции, лекции и конференции специалистов, а также выставки и образовательные акции. Праздник призван показать возможности ветроэнергетики и привлечь внимание к ее развитию.
День кокер-спаниеля.
День кокер-спаниеля посвящен одной из самых популярных и дружелюбных пород собак. Праздник носит неофициальный характер и стал поводом напомнить о происхождении, особенностях и характере этих животных, которых особенно ценят за активность и привязанность к человеку.
Кокер-спаниели происходят от охотничьих собак и известны своим высоким интеллектом, мягким нравом и выразительной внешностью. В этот день владельцы обычно уделяют питомцам больше внимания: играют с ними, выгуливают, угощают лакомствами и проводят уходовые процедуры.
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей отмечается 15 июня и был учрежден ООН в 2011 году. Он направлен на привлечение внимания к проблеме насилия и жестокого обращения с пожилыми людьми, а также на защиту их прав и достоинства.
В этот день проводятся просветительские акции, информационные кампании в СМИ и социальных сетях, тематические встречи и обсуждения с участием специалистов социальной сферы. Общественность обращает внимание на разные формы злоупотреблений — от физического и психологического насилия до финансового давления и пренебрежения.