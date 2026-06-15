Всемирный день ветра и День кокер-спаниеля: какие праздники отмечают в России и мире 15 июня

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей отмечается 15 июня и был учрежден ООН в 2011 году. Он направлен на привлечение внимания к проблеме насилия и жестокого обращения с пожилыми людьми, а также на защиту их прав и достоинства.