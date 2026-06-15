«Меня не хотели брать, потому что я плохо говорю по-русски»

Прошло время. В итоге я получила приглашение на пробы. Прочитала сценарий и пришла в восторг. В тот момент это была просто мечта. Я проходила огромный этап проб. Мне кажется, раз десять пробовалась с разными партнерами. И я знаю, сколько прекрасных, талантливых актрис тоже претендовали на эту роль. Конечно, было очень нервно. Но в какой-то момент — уже, наверное, на десятых пробах — я решила отпустить эту историю, потому что тяжело всё время так держаться за результат. Я просто отдала всю себя. А потом мне перезвонили и сказали, что роль моя.