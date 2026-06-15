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Определены сроки следующей короткой рабочей недели

Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре, когда в стране будут отмечать День народного единства, сообщила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Следующая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Праздничным нерабочим днем является 4 ноября», — сказала Иванова-Швец.

Она уточнила, что День народного единства в этом году выпадает на среду. По словам эксперта, поскольку праздник приходится на середину недели, а не на субботу или воскресенье, переносов дней отдыха не будет.