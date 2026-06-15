Джейсон Деруло выступил в Москве на ЦСКА-Арене и впервые исполнил новую песню

Американский певец Джейсон Деруло в воскресенье, 14 июня, выступил на «ЦСКА-Арене» в Москве. Концерт прошел при полном зале — зрители подпевали артисту, танцевали и встречали его громкими овациями.
В программу вошли известные хиты Wiggle, Swalla, Whatcha Say, Savage Love и другие. Артист также исполнил ИИ-кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Главным событием вечера стала мировая премьера новой композиции Chico, которую Деруло ранее нигде не представлял публике вживую. Вместе с ним на сцену вышел французский танцевальный дуэт Les Twins.
Певец неоднократно приветствовал Москву и Россию, благодарил публику за теплый прием и признался, что давно мечтал вернуться в российскую столицу. Он также пообещал, что будет первым, кто поприветствует зрителей в мировом туре The Last Dance World Tour.
Деруло продал более 250 миллионов синглов по всему миру. Его клип на песню Wiggle набрал более миллиарда просмотров на YouTube, а клип на Swalla — более двух миллиардов, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что американский рэп-исполнитель Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, более известный как Tyga, 29 августа выступит на «ЦСКА-Арене» в Москве.