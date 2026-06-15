Экс-президент Армении не смог покинуть страну: его развернули в аэропорту без объяснения причин

Экс-президент Армении Роберт Кочарян планировал покинуть страну на три дня по личным причинам. Однако его остановили в аэропорту. Роберту Кочаряну не дали вылететь из Армении. Так рассказал глава его офиса Баграт Микоян в беседе с местным Пятым каналом.