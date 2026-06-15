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Экс-президент Армении не смог покинуть страну: его развернули в аэропорту без объяснения причин

Бывшему президенту Армении Кочаряну не дали покинуть страну.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Армении Роберт Кочарян планировал покинуть страну на три дня по личным причинам. Однако его остановили в аэропорту. Роберту Кочаряну не дали вылететь из Армении. Так рассказал глава его офиса Баграт Микоян в беседе с местным Пятым каналом.

По его словам, Роберт Кочарян запланировал поездку задолго до момента вылета. Она, как утверждается, не связана с политическими вопросами.

«Без какого-либо объяснения Кочаряну в аэропорту “Звартноц” запретили выезд», — проинформировал Баграт Микоян.

В Армении два дня назад подвели итоги пересмотра голосов на парламентских выборах. Так, у блока «Армения» Роберта Кочаряна количество голосов достигло 145 113 (+217). Число недействительных бюллетеней уменьшилось на 859. У правящей партии «Гражданский договор» количество голосов выросло до 727 820.