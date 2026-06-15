ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам пройдут 15 июня

В Рособрнадзоре напомнили, что экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.