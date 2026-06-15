Певец Джейсон Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь»

Американский исполнитель Джейсон Деруло представил на своем сольном концерте в России оригинальную англоязычную версию известной композиции Юрия Шатунова «Седая ночь».
Выступление артиста состоялось 14 июня на «ЦСКА Арене».
Особой реакцией зрителей сопровождалось исполнение хита группы «Ласковый май» на английском языке. Номер стал приятным сюрпризом для российских поклонников.
Ранее в сети также распространилась версия песни «Седая ночь», выполненная в стиле американского рэпера Канье Уэста с использованием искусственного интеллекта. Запись вызвала широкий резонанс и быстро приобрела популярность не только в России, но и за ее пределами.
Ранее также сообщалось, что американского рэпера Flo Rida встретили в России с икрой и хлебом.