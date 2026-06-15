Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Иран достигли согласия: что известно о мирной сделке

Пакистан заявил, что соглашение между США и Ираном по миру достигнуто.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство достигло мирного соглашения с иранской стороной. Вашингтон и Тегеран условились обо всех договоренностях. Так заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф 15 июня на страничке в соцсети Х.

По его данным, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля. Она состоится в Швейцарии.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на подписание сделки с Тегераном в ближайшее время. Он анонсировал заключение соглашения в воскресенье. Дональд Трамп уточнил, что подписание состоится «электронным способом». Иранская сторона также заявляла о согласии с пунктами мирного плана.

При этом еще 12 июня Тегеран и Вашингтон активно обвиняли друг друга во лжи в отношении сделки. Стороны опровергали данные о содержании мирного соглашения. Официально детали документа до сих пор не опубликованы ни одной из сторон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше