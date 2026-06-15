В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Толпа киевлян выступила против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщают о применении газа против протестующих.
Издание опубликовало кадры, на которых видно несколько полицейских машин. Люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка. По информации «Страны», военкомам все же удалось увезти местного жителя, передает Lenta.ru.
В июне жителям Волынской области удалось отбиться лопатами от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а потом его показали украинские СМИ.
Ранее группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них имелись деньги.