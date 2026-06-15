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Когда россиянам ждать праздничных выходных в 2026 году: таких периодов будет два

Россиян ожидают ещё две короткие рабочие недели в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России завершились почти все официальные праздничные дни. Следующий такой период ожидается только в ноябре. Всего в РФ будет еще две короткие рабочие недели в 2026 году, гласят данные производственного календаря.

Так, 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. Россияне отдохнут 4 ноября — в среду — по случаю Дня народного единства.

Заключительная короткая рабочая неделя в этом году выпадает на конец декабря. Дополнительный выходной будет в четверг, в последний день года. Его перенесли с январского воскресенья. Затем начнутся январские праздники. В остальном в декабре россияне отработают по привычному графику.

В июле в РФ не предусмотрено государственных праздников. Дополнительных выходных в следующем месяце не будет. При этом россияне 8 июля отметят День семьи, любви и верности. Этот праздник является альтернативой Дню святого Валентина.