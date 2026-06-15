Когда россиянам ждать праздничных выходных в 2026 году: таких периодов будет два

Заключительная короткая рабочая неделя в этом году выпадает на конец декабря. Дополнительный выходной будет в четверг, в последний день года. Его перенесли с январского воскресенья. Затем начнутся январские праздники. В остальном в декабре россияне отработают по привычному графику.