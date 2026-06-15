В ФРГ продают принадлежащий российским бизнесменам исторический замок Вольфсбруннен, это самая дорогая недвижимость в стране

Замок расположен в коммуне Майнхард в германской федеральной земле Гессен и считается одним из самых дорогих и эксклюзивных объектов недвижимости в стране. Он был возведен в период с 1904 по 1907 г. В истории замка были периоды, когда там размещался лазарет, общежитие для переселенцев и база религиозной секты. Издание информирует, что в 2009 году его приобрели российские бизнесмены Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Сейчас на территории замкового комплекса функционирует роскошный четырёхзвёздочный отель.