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В ФРГ продают принадлежащий российским бизнесменам исторический замок Вольфсбруннен, это самая дорогая недвижимость в стране

Bild: в ФРГ за 11 млн евро продают принадлежащий российским бизнесменам замок.

Источник: Комсомольская правда

В ФРГ выставлен на продажу исторический замок Wolfsbrunnen (Вольфсбруннен), который, как утверждает издание Bild, принадлежит бизнесменам из РФ.

Замок расположен в коммуне Майнхард в германской федеральной земле Гессен и считается одним из самых дорогих и эксклюзивных объектов недвижимости в стране. Он был возведен в период с 1904 по 1907 г. В истории замка были периоды, когда там размещался лазарет, общежитие для переселенцев и база религиозной секты. Издание информирует, что в 2009 году его приобрели российские бизнесмены Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Сейчас на территории замкового комплекса функционирует роскошный четырёхзвёздочный отель.

Вольфсбруннен выставлен на продажу более чем за €11 млн, сказано в публикации.

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