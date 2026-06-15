Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США и Иран заключили мирную сделку

Иран и США смогли достигнуть соглашения по миру.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 15 июня (по московскому времени) объявил о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Страны смогли достигнуть соглашения. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети.

Президент Соединенных Штатов заверил, что теперь будет дано разрешение на снятие блокады с Ирана. Кроме того, Дональд Трамп анонсировал возобновление свободного судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее Вашингтон заявлял, что блокада с Ирана будет снята сразу после достижения соглашения о мире между сторонами.

Информацию о сделке подтвердил и Пакистан. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф сообщил, что американское руководство достигло мирного соглашения с иранской стороной. По его данным, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше