Социальные выплаты на детский отдых. Кому они положены и как получить

— Важно учесть, что налоговый вычет распространяется не на всю путёвку. Получить его можно только с затрат на обучение или физкультурно-оздоровительные мероприятия. Таким образом, важно правильно выбрать лагерь. Получить вычет с обычной путёвки нельзя. А вот если ребёнок учился в лагере или занимался спортом — можно. Подойдут, например, лагеря с курсами иностранных языков или тренировками по разным видам спорта. А в справке из лагеря стоимость учёбы или спорта должна быть выделена отдельной строкой. От этой суммы идут расчёты, — пояснила юрист Елена Кузнецова.