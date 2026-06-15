Рубильник для ИИ: Anthropic направила топ-специалистов в Вашингтон

Руководство компании Anthropic, разрабатывающей передовые системы искусственного интеллекта, направило высокопоставленных технических сотрудников в Вашингтон. Их цель — встретиться с официальными лицами Белого дома и урегулировать спор, который привел к отключению доступа к ведущим моделям компании Mythos 5 и Fable 5, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к разработчику.
Как передает издание, представители Anthropic уже провели несколько виртуальных совещаний с членами американской администрации с прошлой пятницы. Переговоры инициированы после того, как правительство Дональда Трампа ввело тотальные экспортные ограничения на новейшие ИИ-продукты компании.
Причиной блокировки, по данным The Wall Street Journal, стало исследование партнера Anthropic — корпорации Amazon. Специалисты Amazon обнаружили, что с помощью определенных манипуляций модель Fable 5 можно заставить выдать информацию, способную помочь в проведении серьезных кибератак. Глава Amazon Энди Джасси лично доложил о найденном «методе взлома» министру финансов Скотту Бессенту, после чего президент Трамп санкционировал ограничения.
В тексте директивы, направленной Минторгом США, содержится требование заблокировать доступ к моделям для «иностранных граждан, где бы они ни находились». Поскольку технически проверить гражданство каждого пользователя невозможно, а под удар попали даже иностранные сотрудники самой Anthropic, корпорация приняла радикальное решение — полностью отключить обе модели для всех клиентов по всему миру.
Сам разработчик выразил несогласие с решением властей. В официальном заявлении компания указала, что обнаруженная уязвимость касается лишь «небольшого числа незначительных проблем» и не оправдывает отзыв продукта, используемого сотнями миллионов людей. Anthropic предупреждает, что применение такого жесткого стандарта ко всей индустрии фактически остановит внедрение любых новых разработок в сфере ИИ.
Это уже второй серьезный конфликт Anthropic с правительством США за последние месяцы. В марте 2026 года Пентагон внес компанию в список угроз для цепочек поставок, разорвав с ней деловые отношения. Причиной стала принципиальная позиция Anthropic, которая отказалась предоставлять военным свои технологии для создания полностью автономных летальных систем и массовой слежки.
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