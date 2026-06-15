Рубильник для ИИ: Anthropic направила топ-специалистов в Вашингтон

В тексте директивы, направленной Минторгом США, содержится требование заблокировать доступ к моделям для «иностранных граждан, где бы они ни находились». Поскольку технически проверить гражданство каждого пользователя невозможно, а под удар попали даже иностранные сотрудники самой Anthropic, корпорация приняла радикальное решение — полностью отключить обе модели для всех клиентов по всему миру.