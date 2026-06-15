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Адвокат объяснил родителям, как добиться компенсации за травму ребёнка в детсаду

Если ребёнок получил травму в детском саду, семья может рассчитывать на компенсацию, но для этого необходимо обратиться в полицию с заявлением и провести экспертизу для определения степени тяжести повреждений, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Дмитрий Краснов.

Источник: Life.ru

Если следствие установит, что травма произошла по вине сотрудника, который ненадлежащим образом следил за детьми, то возбуждается уголовное дело и назначается денежная компенсация. Если виновного не найдут, ситуацию рассматривают по нормам Гражданского кодекса. Поскольку детский сад берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, родители могут обратиться в суд с претензией о некачественном оказании услуг.

«В этом случае можно получить компенсацию за моральный ущерб, а также дополнительные средства на лечение ребёнка в больнице. Сумма зависит от степени повреждений ребёнка», — подчеркнул юрист.

Ранее в брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую ЧМТ и сотрясение мозга. Директор учреждения в ответ на претензии обвинил мать в попытке выбить деньги. Об этом рассказала мама малыша в соцсетях.

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