Адвокат объяснил родителям, как добиться компенсации за травму ребёнка в детсаду

Если следствие установит, что травма произошла по вине сотрудника, который ненадлежащим образом следил за детьми, то возбуждается уголовное дело и назначается денежная компенсация. Если виновного не найдут, ситуацию рассматривают по нормам Гражданского кодекса. Поскольку детский сад берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, родители могут обратиться в суд с претензией о некачественном оказании услуг.