В Биробиджане часть домов и гостиница останутся без холодной воды

Воды не будет в домах № 98, 98а, 100, 102 и 104 на улице Шолом-Алейхема. Также отключение затронет улицу Казакевича, где под ограничения попадут дома № 10, 12 и 12а. Кроме того, холодную воду временно отключат на улице Комбайностроителей в домах № 4, 4а, 6, 6а, а также в гостинице «Барбарис».