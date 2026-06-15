15 июня в календаре: праздник мужских недостатков и международный день прогулки

Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно. Туман исчезает после восхода солнца — к хорошей погоде. Во время восхода солнца стоит духота — к ненастью. Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или ярко-розовое. Когда пауки совсем не работают, внезапно начинают рвать часть своей сети и заползают в темный угол — будет ветер. Попрячутся навозные жуки — готовьте плащи, грибники. Жуки жужжат — к непогоде. Северный ветер разгонит любой дождь. Колючки околоцветника чертополоха (репейника) разошлись в стороны, приняли горизонтальное положение, головка стала более колючей, издает приторный запах — к хорошей погоде. Солнце вечером за тучи зашло — быть ненастью. Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. С ночи на утро тихо — устоится хорошая погода. Ветер усилился после тихой затяжной погоды — будет дождь. Дневной дождь прекращается к ночи. С днем 15 июня был связан древний обряд — вьюнец. Полагалось ходить с цветами вьюнка в руках к жилищам молодоженов, весной сыгравших свадьбу. Вечером этого дня готовили угощение — пряники, вино. На Никифора-дубодера заготавливают дубовую кору для дубления кожи.