15 июня в календаре: праздник мужских недостатков и международный день прогулки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.
Вьюн Зелёный.
В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна — или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. В чем его суть, сейчас точно сказать сложно.
Однако известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами.
Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один.
Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
События.
1215 год — английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей».
1502 год — открыт остров Мартиника.
1565 год — Филиппо Бруно под именем Джордано принят в послушники доминиканского монастыря.
1667 год — проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.
1752 год — научно доказана электрическая природа молнии.
1844 год — запатентована вулканизация резины.
1885 год — в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин.
1896 год — в результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек.
1916 год — в воздух поднялся первый самолет «Боинг».
1918 год — в Москве основана Центральная биостанция юных натуралистов (Станция юных любителей природы).
1928 год — основан Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей МВД РФ.
1954 год — в Швейцарии основан Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
1958 год — в СССР была заложена принципиально новая подводная лодка К-27.
1963 год — Китай обвинил СССР в «измене мировой революции».
1978 год — запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-29».
1984 год — в СССР официально утверждён новый всенародный праздник — День знаний.
1985 год — в Эрмитаже облита серной кислотой картина Рембрандта «Даная».
1986 год — газета «Правда» (18+) объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.
1988 год — Верховный Совет Армении потребовал присоединения Карабаха.
1999 год — в Бельгии запрещена продажа «Кока-Колы» из-за повышенного уровня химикатов в ней.
2000 год — ветераны КГБ призвали восстановить памятник Дзержинскому.
2001 год — лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества.
2004 год — обнаружен первый сетевой вирус для мобильных телефонов — Cabir.
2007 год — с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Днепр запущен немецкий спутник TerraSAR-X.
2008 год — в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II.
2009 год — открытие в Екатеринбурге саммита ШОС.
В этот день родились.
Никола Пуссен (1594 — 1665 г.), французский живописец.
Антуан де Фуркруа (1755 — 1809 г.), французский химик и политический деятель.
Александр Горчаков (1798 — 1883 г.), русский князь, государственный и политический деятель России.
Эдвард Григ (1843 — 1907 г.), норвежский композитор.
Константин Бальмонт (1867 — 1942 г.), русский поэт-символист, переводчик, эссеист.
Эрик Эриксон (1902 — 1994 г.), американский психолог и психоаналитик.
Юрий Андропов (1914 — 1984 г.), советский государственный и политический деятель, глава СССР (1982−1984).
Сол Стейнберг (1914 — 1999 г.), американский художник, мастер карикатуры.
Алла Казанская (1920 — 2008 г.), советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР.
Гавриил Илизаров (1921 — 1992 г.), советский хирург-ортопед, профессор.
Михаил Державин (1936 — 2018 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Демис Руссос (1946 — 2015 г.), греческий певец и музыкант.
Си Цзиньпин (1953 г.), китайский государственный деятель, Председатель КНР (с 2013 года).
Дарья Повереннова (1972 г.), российская актриса театра и кино.
Анна Ковальчук (1977 г.), актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, народная артистка России.
Народные приметы.
Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно. Туман исчезает после восхода солнца — к хорошей погоде. Во время восхода солнца стоит духота — к ненастью. Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или ярко-розовое. Когда пауки совсем не работают, внезапно начинают рвать часть своей сети и заползают в темный угол — будет ветер. Попрячутся навозные жуки — готовьте плащи, грибники. Жуки жужжат — к непогоде. Северный ветер разгонит любой дождь. Колючки околоцветника чертополоха (репейника) разошлись в стороны, приняли горизонтальное положение, головка стала более колючей, издает приторный запах — к хорошей погоде. Солнце вечером за тучи зашло — быть ненастью. Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. С ночи на утро тихо — устоится хорошая погода. Ветер усилился после тихой затяжной погоды — будет дождь. Дневной дождь прекращается к ночи. С днем 15 июня был связан древний обряд — вьюнец. Полагалось ходить с цветами вьюнка в руках к жилищам молодоженов, весной сыгравших свадьбу. Вечером этого дня готовили угощение — пряники, вино. На Никифора-дубодера заготавливают дубовую кору для дубления кожи.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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