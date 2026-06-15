В Ессентуках сгорела деревянная церковь 1826 года постройки

Для семьи Ольги эта церковь была родной. Ее прапрадед, казак Петр Воликов, жил рядом с храмом. В 1930-е годы его семью раскулачили на Дону, разбросали по стране: Петра сослали на Кавказ, жену с детьми — за Урал. Но ссыльные бежали с лесоповалов на юг и воссоединились в Ессентуках, купили дом на Оборонной улице — рядом с церковью. Петр Воликов стал церковным старостой.