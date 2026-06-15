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Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

Землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело к поднятию морского дна на два метра и расширению береговой линии на 200 метров в одном из районов. Об этом сообщило отделение министерства окружающей среды и природных ресурсов в регионе Сокксксархен.

Землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело к поднятию морского дна на два метра и расширению береговой линии на 200 метров в одном из районов. Об этом сообщило отделение министерства окружающей среды и природных ресурсов в регионе Сокксксархен.

Из-за расширения береговой линии на побережье муниципалитета Глан в провинции Сарангани обнажились широкие участки коралловых рифов и пластов морских водорослей. Ситуация негативно сказалась на подводной флоре и фауне, передает Газета.ru.

9 июня стало известно, что число жертв в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось до 37. В пресс-службе Управления гражданской обороны уточнили, что от землетрясения пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший приостановил занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове. Кроме того, он поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров.