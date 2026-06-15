Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

Землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело к поднятию морского дна на два метра и расширению береговой линии на 200 метров в одном из районов. Об этом сообщило отделение министерства окружающей среды и природных ресурсов в регионе Сокксксархен.