Мужчин предупредили о неочевидном, но очень опасном последствии стресса

По её словам, само заболевание считается многофакторным: помимо стресса к его появлению могут привести нарушение режима питания, курение и алкоголь, а при сочетании всех факторов возникает риск хирургического вмешательства. Игнорирование неприятных ощущений или попытки снять стресс спиртным приводят к осложнениям в виде язвы с кровотечением.