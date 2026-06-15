«Займемся ядерной пылью позже»: Трамп прокомментировал вопрос изъятия у Ирана высокообогащенного урана

Одним из спорных вопросов в сделке между Вашингтоном и Тегераном было изъятие запасов высокообогащенного ядерного топлива Ирана. Однако США решили повременить с исполнением этого пункта. Вашингтон не намерен торопиться с изъятием у Ирана запасов обогащенного урана. Так сказал президент США Дональд Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal.