В России предложили обязать торговые сети указывать цены на ягоды за килограмм

Изменить ситуацию, по его мнению, также могут прямые ярмарки — речь идет о предоставлении бесплатных или льготных мест на ярмарках для местных ягодников на летний сезон. Кроме того, Праздников предложил проверять наценку на сезонные продукты. «Не запрещать бизнесу зарабатывать, но навести порядок: если в одном городе цена на клубнику отличается в 2−3 раза — пусть ФАС и региональные власти разберутся, где рынок, а где спекуляция на здоровье людей», — подытожил он.