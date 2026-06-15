В России предложили обязать торговые сети указывать цены на ягоды за килограмм

Цена на ягоды в торговых точках должна указываться крупным шрифтом. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС (16+) председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
Праздников обратил внимание на высокие цены на ягоды в летний сезон. Он отметил, что такая стоимость объясняется дорогой логистикой, ростом себестоимости, зависимостью от импорта по ряду позиций, погодными рисками и торговой наценкой на скоропортящийся товар. Вместе с тем, по его словам, для внутреннего рынка нет стимула снижать цену в условиях уменьшения поставок черешни, клубники, земляники и других ягод из-за рубежа.
Для изменения ситуации председатель партии предложил «обязать торговые точки крупно указывать цену за кг, а не только за 100-граммовую коробочку. Покупатель должен видеть, что малина стоит 4 800 рублей/кг, а не 479 рублей за лоток».
В качестве меры для снижения цены Праздников также предложил поддерживать местных производителей при условии доступной цены. «Государство дает фермерам льготы, ярмарки, логистику — а взамен производитель обязан продавать часть урожая по социальной цене», — пояснил он.
Изменить ситуацию, по его мнению, также могут прямые ярмарки — речь идет о предоставлении бесплатных или льготных мест на ярмарках для местных ягодников на летний сезон. Кроме того, Праздников предложил проверять наценку на сезонные продукты. «Не запрещать бизнесу зарабатывать, но навести порядок: если в одном городе цена на клубнику отличается в 2−3 раза — пусть ФАС и региональные власти разберутся, где рынок, а где спекуляция на здоровье людей», — подытожил он.