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Иран заявил о сделке с США: когда подпишут соглашение и снимут морскую блокаду

МИД Ирана подтвердил достижение соглашения с США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти вслед за Вашингтоном сообщили о достижении соглашения с США. Мирная сделка будет подписана 19 июня в Швейцарии. Исполнение договоренностей начнется уже 15 июня. Такими данными поделился замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади, пишет в Telegram-канале агентство IRNA.

По его сведениям, снятие морской блокады в отношении исламской республики начнется уже этой ночью. При этом Тегеран продолжит относиться к Вашингтону с недоверием. Иран будет наблюдать за действиями США, предупредил дипломат.

«Утром немедленно произойдут два события: во-первых, война на всех фронтах, включая Ливан, завершится окончательно и незамедлительно. Во-вторых, будет снята и прекращена морская блокада», — заверил Казем Гарибабади.

По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время также будет возобновлено судоходство по Ормузскому проливу. Хозяин Белого дома поздравил всех со сделкой между Вашингтоном и Тегераном.

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