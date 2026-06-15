Мать Свечникова записала хоккеисту трогательное послание

«Андрей, сегодня на этой арене тысячи людей увидят игрока. А я вижу того мальчишку, который верил в свою мечту, — сказала Елена Свечникова. — Это был долгий и тяжелый путь, но сейчас ты здесь. И с тобой вся команда таких же сильных духом ребят. Вы — одно целое. И за вашими спинами тысячи людей на этой арене. Они верят, поддерживают и вдохновляют. Я люблю тебя всем сердцем. Я горжусь тобой. И для меня самая большая награда — быть твоей мамой. Удачи, родной».