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Трамп заявил, что может поставить электронную подпись под сделкой с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с американским лидером.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с американским лидером.

Как отмечается в публикации, сделку подпишет электронно либо сам Трамп, либо вице-президент Джей Ди Вэнс. Иран еще не подтвердил свое согласие на подписание этого соглашения, говорится в материале.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США и Израиля.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики.

Мирное соглашение с Ираном планируется подписать завтра. Об этом в субботу, 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, договоренности направлены на урегулирование отношений и снижение напряженности в регионе.

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