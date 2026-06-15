В РФ запустят пилот по мобильной продаже лекарств

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев назвал передвижные аптеки проявлением заботы о людях и отметил, что специализированный транспорт для такой работы уже существует. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подчеркнул, что для жителей отдаленных сел возможность купить обезболивающие и жаропонижающие — вопрос безопасности. При этом он предупредил: если относиться к новшеству как к коммерческому проекту, а не социальной услуге, затея потеряет смысл. Пациентам, по его словам, важен нормальный ассортимент, понятные цены и квалифицированный фармацевт.