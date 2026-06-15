В Евпатории ищут дом для собаки Лисы, завязанной в пакет и брошенной под солнцем

Лиса попала в приют «От сердца к сердцу» в прошлом мае. Волонтеры говорят, что люди жестоко обошлись с животным: завязали в пакете и оставили на жаре без воды и воздуха. К счастью, неравнодушные прохожие заметили собаку вовремя. Ее удалось спасти и вылечить.