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В Евпатории ищут дом для собаки Лисы, завязанной в пакет и брошенной под солнцем

Брошенную на жаре в пакете собаку Лису выходили волонтеры, теперь животному ищут дом в Евпатории.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории ищут дом для собаки по кличке Лиса, которую неизвестные завязали в полиэтиленовый пакет и бросили умирать под палящим солнцем. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

Лиса попала в приют «От сердца к сердцу» в прошлом мае. Волонтеры говорят, что люди жестоко обошлись с животным: завязали в пакете и оставили на жаре без воды и воздуха. К счастью, неравнодушные прохожие заметили собаку вовремя. Ее удалось спасти и вылечить.

Но шрамы, невидимые глазу, остались. Теперь молодая собака заново учится доверять людям.

— Лиса полностью здорова. Она стерилизована, привита и приучена к поводку. Главное, что ей нужно, — это дом и свой человек — терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло, — говорят волонтеры.

Телефон для желающих познакомиться с собакой: +7−978−122−02−03.

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