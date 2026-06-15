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Замглавы МИД Ирана подтвердил завершение переговоров с США и морской блокады

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренностей по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США. Его слова в понедельник, 15 июня, приводит агентство Tasnim.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренностей по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США. Его слова в понедельник, 15 июня, приводит агентство Tasnim.

— Вскоре мы опубликуем текст соглашения, и люди увидят, каких больших успехов мы добились и какие обязательства мы взяли на себя, — цитирует Гарибабади агентство.

Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии. По словам Гарибабади, после этого стороны будут вести переговоры в течение 60 дней. Обсуждаться будут отмена всех санкций против Ирана, а также иранская ядерная программа.

Мирное соглашение с Ираном планируется подписать завтра. Об этом в субботу, 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, договоренности направлены на урегулирование отношений и снижение напряженности в регионе.

Позже Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США и Израиля.

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