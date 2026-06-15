Замглавы МИД Ирана подтвердил завершение переговоров с США и морской блокады

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США и Израиля.