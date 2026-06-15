40 лет тюрьмы: учительница надругалась над мальчиком в доме его тёти

В американском штате Джорджия завершился суд над бывшей учительницей частной христианской школы, обвиненной в сексуальном насилии над 15-летним учеником. Присяжные признали 27-летнюю Бонни Элизабет Браун виновной по всем пунктам обвинения. Судья приговорил ее к 40 годам лишения свободы, из которых первые 15 лет она проведет в тюрьме, после чего будет обязана зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников, передает New York Post.
В зале суда перед вынесением приговора выступил пострадавший, которому сейчас 19 лет. Молодой человек, обращаясь к бывшей учительнице, потребовал от нее признания вины. «Все, что тебе надо было сделать, — признать это», — заявил он, после чего у него случилась нервная атака с гипервентиляцией легких, и его пришлось вывести из зала под присмотр сотрудника службы поддержки жертв.
Согласно показаниям потерпевшего, Браун совратила его дважды в 2023 году. Первый эпизод произошел в доме, где живет его тетя. Во второй раз учительница вступила с ним в половую связь у себя дома во время школьных каникул. В доказательство своих слов пострадавший по памяти зарисовал обстановку спальни преступницы.
В ходе расследования также выяснилось, что Браун общалась с подростком через Snapchat. Их переписка приобрела сексуальный характер после совместного участия в литературном конкурсе. На допросах учительница вела себя странно: когда речь заходила о предполагаемом насилии, она либо замолкала, либо имитировала приступы тошноты.
Всего Браун инкриминировали восемь эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Сама она не признала вину и настаивала на суде присяжных.
Это не первый случай в школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам. В мае к 12 годам тюрьмы приговорили 61-летнюю Шерри Делле Молдин — коллегу Браун, уличенную в связях с тем же самым учеником. Прокуроры требовали для нее 18 лет, но суд сократил срок, приняв во внимание сотрудничество со следствием и чистосердечное признание.
Скандал привел к закрытию школы, проработавшей с 1959 года. Сам пострадавший ранее через адвоката заявлял, что администрация учебного заведения не защитила его, а после того как информация о случившемся стала достоянием общественности, он подвергся травле и издевательствам со стороны окружающих.
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