40 лет тюрьмы: учительница надругалась над мальчиком в доме его тёти

В зале суда перед вынесением приговора выступил пострадавший, которому сейчас 19 лет. Молодой человек, обращаясь к бывшей учительнице, потребовал от нее признания вины. «Все, что тебе надо было сделать, — признать это», — заявил он, после чего у него случилась нервная атака с гипервентиляцией легких, и его пришлось вывести из зала под присмотр сотрудника службы поддержки жертв.